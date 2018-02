Ônibus é incendiado em São Bernardo, na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus foi incendiado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, 27. Por volta das 20h50, um grupo com cerca de dez pessoas encapuzadas atacou o coletivo na Estrada do Poney Club, no bairro Alvarenga. Segundo a Polícia Civil, ninguém ficou ferido e os criminosos fugiram.

O ônibus incendiado fazia a Linha 14, Orquídeas/Rudge Ramos (Vila Império), da SBCTrans, empresa de transporte público de São Bernardo do Campo. De acordo com a Polícia Civil, o bando teria ordenado que todos os passageiros descessem, além do motorista e do cobrador, antes de atear fogo no veículo, que ficou completamente destruído.

Os policiais do 3º Distrito Policial de São Bernardo investigam se o ataque está relacionado a uma reintegração de posse que removeu moradias irregulares às margens da Represa Billings. Antes do incêndio, uma manifestação era realizada no local, afirma a Polícia Militar.