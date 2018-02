Ônibus é incendiado dentro de terminal na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus biarticulado foi incendiado dentro do Terminal Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, na noite desta terça-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos invadiram o terminal e ordenaram que o motorista descesse do coletivo, que estava vazio no momento do crime. A dupla ateou fogo, fugiu e não foi presa. Ninguém se feriu.

O caso aconteceu por volta das 23h desta terça-feira em um veículo da linha 4313/10 Terminal Cidade Tiradentes-Terminal Parque Dom Pedro II. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), 125 ônibus municipais foram incendiados na capital paulista em 2014. Durante todo o ano passado, foram 65.

Ainda segundo a SPTrans, o veículo incendiado não interferiu na circulação. Por volta das 11h, o ônibus ainda estava no terminal aguardando a chegada da perícia. O caso será investigado pelo 54º Distrito Policial (Cidade Tiradentes).