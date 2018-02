Ônibus e carro batem na Av. São João e ferem 5 Colisão entre um carro e um ônibus deixou cinco pessoas feridas gravemente e interditou totalmente a Avenida São João, no centro de São Paulo, por mais de cinco horas. O acidente aconteceu ontem às 5h55. Não havia informações sobre o que teria causado a batida. Os feridos estavam no carro e foram levados para o Hospital das Clínicas e para a Santa Casa. A avenida ficou fechada até as 11h30. Mais tarde, às 12h30, uma lotação invadiu uma residência em Cidade Tiradentes, na zona leste, e 15 ficaram feridos.