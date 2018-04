Ônibus do Rio receberão cartazes com poemas de autores consagrados As mais de 3 milhões de pessoas que usam ônibus diariamente na cidade do Rio de Janeiro vão poder viajar com a poesia, literalmente. Os veículos de 45 empresas que circulam pela capital fluminense passarão a estampar este mês cartazes com poemas de autores consagrados como Manuel Bandeira, Castro Alves, Gregório de Matos e Olavo Bilac.