Ônibus desgovernado mata 2 no interior de SP Um ônibus desgovernado destruiu parcialmente um hotel, provocou duas mortes e deixou pelo menos seis feridos na tarde de anteontem em Santa Bárbara d"Oeste, região de Campinas, no interior paulista. O veículo da Viação Barbarense andou pelo menos um quilômetro sem controle, até bater contra a fachada do prédio. As duas vítimas são Rubens Ribeiro, de 56 anos, que dirigia uma moto atingida pelo ônibus, e o pastor Armando de Souza Gonzaga, de 67, que estava na frente do hotel esperando o filho sair.