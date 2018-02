Ônibus desgovernado invade loja na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação Sambaíba desgovernado invadiu o interior de uma loja de roupas na Rua Silva Teles, na altura do número 760, no bairro do Pari, por volta das 9h da manhã desta segunda-feira, 1°. Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 pessoas tiveram ferimentos leves no acidente.

As vítimas foram encaminhadas para prontos-socorros do Rosário, João XXIII e Santa Cecília. Alguns feridos foram socorridos pelo Samu. Seis viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma vendedora da loja contou que no momento do acidente não havia nenhum pedestre na calçada, o que evitou que houvesse vítimas graves. Até as 10h15, o Corpo de Bombeiros e o Samu ainda estavam no local.

A faixa da direita da via está bloqueada na altura do acidente, no cruzamento da Rua Silva Teles com a Rua Rio Bonito. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas evitem a região e façam o desvio pelas Ruas Silva Teles, Cachoeira, Coronel Emídio Piedade e Rio Bonito./ Colaborou rádio Estadão/ESPN