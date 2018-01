Ônibus deixam de circular em Ribeirão Preto após novo ataque

Na tarde deste domingo, 1º, os ônibus deixaram de circular em dois bairros de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, depois que um caminhão do Departamento de Água e Esgoto (Daerp) foi incendiado no Parque Ribeirão. Este foi o sexto veículo queimado em Ribeirão Preto neste fim de semana depois de uma onda de ataques que começou com a morte suspeito de assalto.

Motorista e funcionários seguiam pela rua Floriano Leite Ribeiro quando foram rendidos por um homem armado que dirigiu o veículo até uma praça, onde colocou fogo e fugiu. A Polícia Militar disse acreditar na relação entre este ataque e intensificou o patrulhamento na região.

O ataque ao caminhão do Daerp fez a direção da companhia de água e esgoto anunciar a suspensão dos serviços na região enquanto não houver condições de segurança. Muitos estabelecimentos também ficaram fechados nas últimas horas e o assunto deve ser pauta na visita do governador Geraldo Alckmin à cidade nesta segunda-feira, 2.

A violência dos ataques interrompeu o transporte coletivo em toda a cidade no sábado, sendo o serviço retomado com a segurança reforçada após um pedido da prefeitura à Polícia Militar. Durante a manhã deste domingo, policiais escoltaram dez linhas de ônibus.

Início. O tumulto começou com a morte de um homem suspeito de roubar uma farmácia e um carro na companhia de outro que foi preso na tarde de sábado, 31, no Jardim Branca Salles, zona oeste da cidade. O suposto assaltante que morreu teria apontado uma arma de brinquedo aos policiais, que atiraram.

No carro em que estavam havia uma gaveta da caixa registradora da farmácia com o dinheiro roubado. Logo após a morte, os protestos começaram e dois ônibus, um carro da TV Clube (retransmissora da TV Bandeirantes na região) e dois caminhões de um supermercado acabaram incendiados. Viaturas foram apedrejadas e a polícia revidou com bombas de gás e tiros com balas de borracha.

Alckmin. Na última sexta-feira, 30, o governador Geraldo Alckmin esteve na região, em Brodowski, e foi questionado sobre o aumento da violência em Ribeirão Preto. Ele alegou que vem investindo na cidade e citou a prisão de uma quadrilha que atacava caixas eletrônicos.

Também falou que vai autorizar o aumento do número de policiais que poderão exercer a chamada atividade delegada, ou seja, trabalhar fora da hora de serviço ampliando o efetivo nas ruas.