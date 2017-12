Ônibus de turismo é incendiado na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus de turismo foi incendiado na Avenida Doutor Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, zona leste da capital paulista, na noite desta segunda-feira, 2. O ataque aconteceu durante uma manifestação, por volta das 21h, e, segundo a Polícia Militar, envolveu cerca de 50 pessoas.

A Polícia Militar afirma que o modo de operação do grupo foi semelhante a de outros ataques a ônibus na cidade de São Paulo. Os criminosos teriam mandado o coletivo parar e depois ordenado que os passageiros descessem para, só então, atear fogo no veículo, que foi completamente destruído. Ninguém ficou ferido no incêndio. De acordo com a PM, também não há informações sobre detidos.

Questionada se a manifestação estaria relacionada com o assassinato de jovens na região, a PM diz desconhecer o motivo do ataque. O caso deve ser investigado pelo 63º Distrito Policial (Vila Jacuí).