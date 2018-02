Ônibus de turismo atropela e fere 12 idosos em Itu

SOROCABA - Um ônibus de turismo atropelou um grupo de idosos que participava de uma excursão a um parque pesqueiro, em Itu, nesta quinta-feira, 10. Doze idosos ficaram feridos, a maioria com ferimentos leves. Duas vítimas, uma delas com fratura exposta na perna, foram levadas para o Hospital São Camilo, na cidade. As demais foram medicadas em uma unidade de pronto-atendimento municipal.

De acordo com a empresa de turismo, o ônibus perdeu o freio e avançou contra o grupo, atingindo os idosos. O veículo só parou depois de se chocar contra a fachada do restaurante.

Em nota, a empresa Imperial Turismo, entidade que dá assistência a pessoas idosas, lamentou o acidente e informou que os 12 feridos receberam atendimento imediato, foram medicados e passam bem. Segundo a empresa, todas as medidas estão sendo tomadas para esclarecer as causas do acidente e apurar eventuais responsabilidades. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente.