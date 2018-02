Ônibus de romeiros tomba e cinco morrem Cinco pessoas de uma mesma família morreram na manhã de ontem quando o ônibus em que viajavam perdeu o controle e tombou na BR-101, no município de Goiana (PE). Cerca de 20 pessoas ficaram feridas. O veículo transportava cerca de 50 romeiros católicos de São Gonçalo do Amarante (RN) para dois santuários em Pernambuco. Entre os mortos estava uma senhora de 73 anos e sua neta, uma criança de 7. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus trafegava a 80 km/h, velocidade acima da permitida na área - 60 km/h. Além disso, chovia no momento do acidente.