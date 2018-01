Ônibus de estudantes tomba e deixa 23 feridos na Rodovia Anchieta

SOROCABA - Um ônibus que levava estudantes de Sorocaba, no interior paulista, para o litoral tombou na manhã desta sexta-feira, 5, em um trecho da Serra do Mar, no km 47 da Rodovia Anchieta, em Cubatão, na Baixada Santista. Das 37 pessoas que estavam no coletivo, 23 ficaram feridas, a maioria com ferimentos leves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o ônibus teria perdido o freio e não conseguiu fazer uma curva, tombando fora da pista. O trânsito foi parcialmente bloqueado para o resgate e socorro às vítimas. No início da tarde, havia dez quilômetros de congestionamento no local.

Os estudantes da Escola Estadual Antônio Padilha, colégio público tradicional de Sorocaba, viajavam em excursão em três coletivos, quando um deles se acidentou. O grupo passaria este sábado, 6, em visitas a pontos turísticos de Santos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Santos e da concessionária prestaram atendimento aos feridos.

Oito pessoas foram levadas para o Pronto Socorro de Cubatão, três para o Hospital Municipal de São Vicente e outras três para a Santa Casa de Santos. Alguns feridos receberam cuidados no local do acidente. Quatro vítimas tiveram ferimentos moderados e uma ficou em estado grave.