Ônibus da TAM que ia de Congonhas a Cumbica sofre arrastão

SÃO PAULO - Um ônibus da TAM que fazia o trajeto entre o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, sofreu um arrastão na tarde desta terça-feira, 16. Ninguém havia sido preso até as 23 horas.

Os passageiros da companhia aérea - que, se tiverem embarque ou conexão em um dos dois aeroportos podem fazer o trajeto gratuitamente - entraram no coletivo em Congonhas por volta das 16 horas, rumo a Guarulhos. Quando o veículo passava pelo km 225 da Rodovia Presidente Dutra, cerca de uma hora depois, três ocupantes se levantaram e anunciaram o assalto. Segundo as vítimas, os três estavam armados e vestiam paletó e gravata.

Os criminosos mandaram o motorista parar no acostamento e roubaram celulares, relógios, carteiras e documentos das vítimas. O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, diretor do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade), afirmou que 31 pessoas, entre passageiros e funcionários da TAM, tiveram os bens levados. As malas, que ficam no compartimento de bagagens, na parte de baixo do ônibus, não foram saqueadas. Ninguém ficou ferido.

Um carro, ainda não identificado, estava esperando pelos assaltantes no local onde eles pediram que o ônibus encostasse. Os três fugiram e não haviam sido reconhecidos nem presos até a noite. O delegado Nico Gonçalves informou que imagens da rodovia seriam coletadas e analisadas para tentar descobrir o rosto dos suspeitos e o veículo da fuga.

O ônibus seguiu viagem até Cumbica, em Guarulhos, onde as vítimas do arrastão registraram boletins de ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista (Deatur) do aeroporto.

Embarque. Em nota, a TAM informou que “está colaborando com as autoridades policiais e prestando todo o suporte aos funcionários e clientes que estavam no veículo”. O ônibus da empresa aérea faz 40 viagens por dia entre Congonhas e Cumbica. Para embarcar no veículo é necessário apresentar o recibo da compra da passagem ou o cartão de embarque.