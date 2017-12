Ônibus da capital terão internet grátis até a Copa

SÃO PAULO - Eles podem não ser os mais confortáveis, mas terão internet móvel grátis. Os ônibus de São Paulo passarão a oferecer banda larga sem fio até a Copa do Mundo de 2014, promete a Prefeitura. E a tecnologia disponível nos coletivos da capital será a mesma exigida pela Fifa para as cidades-sede do evento esportivo, ou seja, de quarta geração (4G).

O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, diz que uma empresa está sendo escolhida para testar o serviço. O projeto-piloto deve começar neste mês. "A ideia é fazer na frota inteira e pôr 4G, que veio para ficar na cidade." Hoje, a frota tem cerca de 14,9 mil coletivos que transportam 9,8 milhões de passageiros por dia.

Enquanto isso, o conforto do transporte público só tende a diminuir, já que a Prefeitura autorizou o aumento do número de passageiros por ônibus. No dia 9, foi publicado no Diário Oficial da Cidade um decreto que reorganiza a licitação do setor, com orientações técnicas para cada tipo de veículo. A lotação foi ampliada em boa parte das categorias, sem mudança nas dimensões dos coletivos.

Não é a primeira vez que a Prefeitura promete a adoção de internet wireless. Em março do ano passado, ainda na gestão Gilberto Kassab (PSD), a São Paulo Transporte (SPTrans) anunciou que instalaria Wi-Fi em oito paradas do corredor de ônibus Campo Limpo/Rebouças/Consolação, entre a zona oeste e o centro. Mais de um ano depois, nenhum deles ainda tem conexão.

A mesma coisa ocorreu com o Terminal Santo Amaro, na zona sul: em dezembro de 2011, a SPTrans começou a oferecer internet sem fio. Hoje, os 210 mil usuários do espaço já não dispõem mais do benefício. No Terminal Lapa, na zona oeste, o serviço também chegou a ser prometido, mas não saiu do papel. A Prefeitura não informou se pretende reativar a internet nesses locais.

Internet. O uso de tecnologias digitais pela SPTrans não se restringe ao oferecimento de internet sem fio. O órgão criou, no fim de 2011, uma conta no Twitter (@sptrans_), onde publica informações como mudanças no itinerário das linhas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também tem uma conta no Twitter desde aquela época: @cetsp_.