Ônibus com destino a Paraty capota e deixa 4 mortos

Quatro pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas, por volta das 23 horas de sexta-feira, 3, na altura do km 591 da BR-101, a 20 quilômetros de Paraty. O ônibus saiu da pista quando fazia uma curva e caiu em uma ribanceira; o acidente aconteceu próximo da divisa entre Rio e São Paulo. O ônibus saiu do Terminal do Tietê, na capital paulista, e seguia para Angra dos Reis, no litoral do Rio. O motorista estaria em alta velocidade no momento do acidente.

Bombeiros de Paraty, policiais rodoviários e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o resgate das vítimas, que durou toda a madrugada, pois o local é de difícil acesso. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Paraty, vários deles em estado grave.

Dois dos mortos já foram identificados, são eles: Raíssa, de 5 anos, e Kelly Cristina Ribeiro de Barros, de aproximadamente 40 anos. Morreram também o motorista do ônibus e um carona que estava na parte da frente do coletivo.

Até as 6 horas deste sábado, a Central de Atendimento da Viação Reunidas não havia informado detalhes sobre o ônibus que saiu de São Paulo. O número de passageiros do ônibus não foi confirmado.