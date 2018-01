Ônibus com 40 haitianos chega em SP

SÃO PAULO - Um grupo com cerca de 40 haitianos vindos do Acre desembarcou no Terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 19. O ônibus que trouxe os imigrantes é o primeiro de um total de 23 veículos que a Prefeitura espera receber nos próximos 60 dias. Hoje, a capital tem um número aproximado de 8 mil haitianos que desde o ano passado têm vindo à São Paulo atrás de emprego e moradia.

O desembarque dos imigrantes ficou suspenso por um mês, mas com um acordo entre a gestão Fernando Haddad (PT) e o governador do Acre, Tião Viana (PT), em parceria com o Ministério da Justiça, vai possibilitar a chegada de mais de 900 haitianos nos próximos dois meses. As passagens de ônibus estão sendo pagas pelo governo Federal. O grupo que chegou no Terminal Barra Funda seguiu para abrigos, casa de familiares para a Igreja Nossa Senhora da Paz, no Glicério, região central.