Ônibus com 25 alunos é atingido por tiroteio

O veículo foi atingido no lado direito do para-brisa dianteiro. O disparo aconteceu quando o ônibus estacionou na entrada de uma escola municipal de educação infantil na periferia.

"Desci para deixar um aluno na escola, quando cinco ou seis rapazes passaram de bicicleta trocando tiros", lembrou o motorista José Carlos de Andrade. "As crianças ficaram em pânico, correram e se esconderam embaixo dos bancos."

Acusados pelo tiroteio, Daivison William Pereira da Silva, de 20 anos, e Elvis Adriano Araújo Andrade, de 20, foram presos. O delegado Wanderlei Leão, do 2.º DP, onde a ocorrência foi registrada, não quis dar entrevista. A polícia não conseguiu apreender as armas usadas.

O confronto é mais um entre duas gangues do bairro Benfica e do conjunto Pereira Jordão, da periferia de Andradina. A rivalidade começou em 2008, com uma briga entre duas estudantes, mas hoje as gangues disputam pontos de venda de droga. Dez pessoas morreram nas brigas, duas sem relação com os grupos, e 20 ficaram feridas.