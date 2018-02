Ônibus capota na Rodovia dos Bandeirantes

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação Cometa capotou na altura do km 32 da Rodovia dos Bandeirantes por volta das 17h15 desta sexta-feira, 15. O acidente aconteceu no sentido interior da via, mas não interdita faixas. O veículo está no canteiro central. Apesar disso, há lentidão do km 25 até o km 32, local do capotamento, segundo a concessionária da rodovia.

O Corpo de Bombeiros registrou 15 vítimas, sendo três delas graves. Todas foram socorridas para hospitais da região. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A concessionária não soube informar o destino do ônibus nem o total de passageiros.

Notícia atualizada às 18h28