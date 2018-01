Ônibus cai em rio e deixa pelo menos 4 mortos em SP

Pelo menos quatro pessoas morreram após o ônibus em que estavam sair da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) e cair no Rio Turvo, em Olímpia, região noroeste do Estado de São Paulo, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira, 3. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, suspeita-se que o motorista do veículo tenha perdido o controle. Outros 40 trabalhadores rurais que viajavam no ônibus teriam sido resgatados com vida. O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas no rio nesta noite por conta da escuridão e deve retomar na manhã desta quinta, 3, os trabalhos para verificar se há mais vítimas.