Ônibus cai em barranco e deixa 1 morto e 31 feridos Um ônibus fretado que levava trabalhadores agrícolas caiu em um barranco de 32 metros de altura no km 145 da Rodovia ERS-342, em Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, por volta das 20 horas de anteontem. Vanilda Vargas, de 32 anos, morreu no local e 31 pessoas ficaram feridas. Segundo passageiros, chovia forte no momento do acidente e o motorista perdeu o controle do veículo. O ônibus trafegava no sentido Ijuí e capotou várias vezes até parar em uma plantação. Os feridos foram levados a dois hospitais da região.