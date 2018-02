Ônibus cai de viaduto e é atingido por trem em São Caetano do Sul

SÃO PAULO - Um ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) caiu de um viaduto e foi atingido por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) por volta das 9h40 desta quinta-feira, 9, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. O acidente aconteceu entre as estações Utinga e São Caetano do Sul da Linha 10-Turquesa da CPTM, após o veículo bater na mureta de proteção do viaduto e despencar de frente, próximo à Rua Felipe Camarão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas ficaram feridas. Com ferimentos na cabeça, a motorista do ônibus teve traumatismo craniano leve e lesão pulmonar, mas está consciente. No trem, ninguém ficou ferido. As demais vítimas estavam no ônibus. Três helicópteros Águia, da Polícia Militar, foram para o local prestar socorro, assim como oito viaturas dos bombeiros e equipes da Defesa Civil de São Caetano do Sul.

De acordo com a responsável pelo setor de transportes urbanos de São Caetano do Sul, Cristina Baddini, o ônibus - parte da frota das linhas intermunicipais - pode ter sido fechado por um carro antes de romper a mureta e cair sobre a linha férrea.

A linha da CPTM chegou a parar de funcionar. Por volta das 10h30, os trens passaram a operar com velocidade reduzida no local em via única entre as estações Utinga e São Caetano. Uma via está interrompida no trecho entre Mooca e São Caetano