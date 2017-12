Ônibus batem em carro e deixam 4 feridos na zona leste

Quatro pessoas ficaram levemente feridas em uma colisão envolvendo dois ônibus e um veículo de passeio, no começo da manhã desta terça-feira, 6, na zona leste da capital paulista. A batida ocorreu na avenida Celso Garcia, junto à Rua Catumbi, no Belém, por volta das 6h30. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), os feridos tiveram lesões leves e foram levados para os prontos-socorros Tatuapé e Vergueiro. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas ficaram interditadas até as 7h30, causando lentidão por aproximação no local.