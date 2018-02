Ônibus bate em poste e interdita parcialmente Rua Cerro Corá (SP)

SÃO PAULO - A faixa da direita da Rua Cerro Corá, na zona oeste de São Paulo, estava interditada por volta das 7h30 desta segunda-feira, 31, em razão de um acidente envolvendo ônibus na altura da Rua Tonelero.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista do veículo perdeu o controle e atingiu um poste, no sentido centro. O acidente não deixou feridos.

No horário, a capital tinha 50 km de congestionamento, sendo a zona sul com 15 km a região com maior índice de trânsito carregado. A via mais congestionada de São Paulo era a Radial Leste, com 4,7 km de morosidade, no sentido centro. Os motoristas encontravam lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.