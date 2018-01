Ônibus bate em poste e deixa três feridos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um micro-ônibus bateu em um poste na Avenida Interlagos, na zona sul da capital paulista, por volta das 13 horas deste domingo, 14, e deixou três pessoas feridas. O acidente foi no sentido centro na altura da Rua João Faustino e ocupou totalmente a via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O poste quebrou e caiu em cima do veículo, que ficou bastante danificado.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e teve de ser retirado pelos bombeiros, o que ocorreu por volta das 16h. As outras vítimas eram passageiros e sofreram ferimentos. Os três foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) a hospitais da região e, até as 17h, não havia informações sobre o estado de saúde deles.

Os bombeiros pediram que a Eletropaulo desligasse a luz na região para resgatar o motorista com segurança. O corte de energia foi feito às 14h30 e só deveria começar a ser restabelecida depois que a perícia liberar o local do acidente. A concessionária teria ainda de trocar o poste.