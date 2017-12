Ônibus bate em poste e deixa 19 feridos na zona norte

Um ônibus colidiu com um poste na Avenida Nova Cantareira, no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, e deixou 19 feridos. De acordo com a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), o acidente provocou bloqueio total da via, na altura do número 527 - cruzamento com a Avenida Leôncio de Magalhães - sentido centro.

O acidente ocorreu por volta das 16h30 desta quinta-feira,5, e as vítimas já foram encaminhadas para o Hospital do Mandaqui e para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Penteado, São Camilo e Cachoeirinha.

O ônibus, da linha 1721 - Cemitério Parque dos Pinheiros/Mooca, pertence à Cooperativa Fenix, que já enviou uma equipe para apurar o que ocorreu com o veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há doze viaturas no local. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.