Ônibus bate em poste e deixa 18 feridos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre um micro-ônibus e um poste deixou 18 pessoas feridas na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 24. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas sofreram ferimentos leves.

O acidente ocorreu na altura do número 1.046 da Belmira Marin, por volta das 6h20. Seis viaturas foram enviadas para o local e três dos feridos chegaram a ser levados para prontos-socorros da região, mas todos sem gravidade, segundo os bombeiros.

A causa do acidente, em um veículo da linha 6080-10 (Shopping Interlagos-Jardim Lucélia), da Cooperpam, ainda será apurada, informou a São Paulo Transporte (SPTrans).