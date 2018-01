Ônibus bate em carro e atinge o Templo de Salomão

Atualizado às 11h10 Atualizado às 11h10

SÃO PAULO - Um ônibus colidiu com um carro e invadiu o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Celso Garcia, no Brás, região central da capital paulista, na manhã desta terça-feira, 19. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 3h50. O motorista do carro ficou ferido e foi encaminhado para o Pronto-Socorro da Vila Alpina, na zona leste da cidade.

Duas faixas da direita, de um total de três faixas na avenida, foram bloqueadas na altura da Rua João Boemer, no sentido bairro, impedindo a circulação na faixa de ônibus da via. Também de acordo com a CET, a rua foi liberada às 8h40. O ônibus, da linha noturna 208V/11 Terminal A.E. Carvalho-Terminal Parque Dom Pedro II, e o carro, que ficou destruído, foram retirados do local.

O Templo de Salomão foi inaugurado no dia 31 de julho e é a maior sede religiosa do País, com 74 mil metros quadrados, dez mil lugares e uma fachada com altura de 56 metros. A cerimônia de abertura do templo contou com a presença de políticos como a presidente Dilma Rousseff (PT), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT).