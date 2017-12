Ônibus com jogadoras de vôlei bate em caminhão e tomba no interior de SP

SÃO PAULO - Um ônibus colidiu com um caminhão e tombou na região de Ibirá, a 420 quilômetros de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 15. O veículo transportava 24 passageiros e dez tiveram ferimentos leves, informou a Polícia Rodoviária Estadual.

No veículo, que viajava de Ibirá com destino a São José do Rio Preto, estavam jogadoras do time feminino de vôlei de São José do Rio Preto, com idade entre 13 e 17 anos. Segundo a polícia, o veículo teria perdido o controle, batido na lateral de um caminhão e tombado.

O Corpo de Bombeiros socorreu os passageiros, que foram encaminhados para pronto-socorros dos municípios de Cedral, Ibirá e Uchoa, na região. A polícia ainda vai investigar as causas do acidente, mas adiantou que a pista molhada deve ter causado a derrapagem.

