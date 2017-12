Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos na Castelo

SOROCABA - Um ônibus da Viação Garcia bateu na traseira de um caminhão carregado com tambores de óleo, na manhã desta sexta-feira, 31, na Rodovia Castelo Branco, região de Avaré, interior de São Paulo. Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas, quatro em estado grave.

Todas as vítimas estavam no ônibus, que fazia linha do Paraná para São Paulo. O acidente aconteceu no quilômetro 243 da rodovia e levou à interdição parcial da pista sentido capital. Os feridos foram levados para hospitais de Avaré.

Foi o segundo acidente entre ônibus e veículos de carga, com vítimas fatais, no mesmo trecho da rodovia em 24 horas. Na manhã de quinta-feira, 30, um ônibus que levava um grupo de religiosos para a capital atingiu a traseira de uma carreta com 40 toneladas de soja, na altura de Pardinho. Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas.