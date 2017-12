Ônibus bate em 12 carros e interdita a Paulista

Atualizado às 20h50

SÃO PAULO - A Avenida Paulista, na região central de São Paulo, ficou ao menos cinco horas interditada, das quais três totalmente, após um ônibus desgovernado atingir 12 veículos e ficar parado em um canteiro da via. Segundo a polícia, o motorista informou que perdeu o freio e que não estava em alta velocidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu às 12h30 desta terça-feira, 24, na altura da Rua Haddock Lobo, no sentido Paraíso. Segundo testemunhas, o coletivo da linha 874C-10 (Parque Continental-Metrô Trianon) saiu do túnel José Roberto Fanganiello Melhem, que liga as Avenidas Doutor Arnaldo e Paulista, e foi arrastando os carros.

“Estava parado e senti o primeiro chacoalhão, depois o ônibus bateu na traseira do meu carro. Acho que o acelerador estava travado, ele passou voando”, disse o professor Antônio Mário Cunha, de 55 anos, que estava a caminho do trabalho. O seu veículo, um Volkswagen Jetta, teve parte da traseira arrancada.

Outro ônibus que passava pela avenida foi atingido por um táxi. “O ônibus veio empurrando todo mundo e um táxi bateu na lateral. Ele veio buzinando e conseguiu parar em cima do canteiro. Ele conseguiu evitar coisa pior”, disse o motorista José Luciano Rocha, de 51 anos, da linha 150P-10 (Metrô Santana-Metrô Ana Rosa). Rocha contou que havia cerca de 50 passageiros no veículo que conduzia e que eles se desesperaram no momento do acidente. “Foi uma gritaria só. O pessoal ficou apavorado, mas ninguém se machucou.”

O motorista Arley Ferreira Mendes, de 39 anos, já tinha encerrado seu expediente e voltava para casa quando seu veículo foi atingido. “Quando abriu o farol, segui por cinco metros e vi, pelo retrovisor, o ônibus arrastando vários carros. Ele arrastou meu carro por 20 metros.” Mendes sofreu um arranhão na mão esquerda. “Meu carro virou ao contrário, fiquei na contramão. Eu me desesperei e coloquei a mão na porta. Foi assim que me machuquei, mas foi pouco. Deus me salvou.”