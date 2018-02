Ônibus atropela mais um ciclista. Agora na zona leste

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram deslocadas para a região. "O resgate chegou cerca de cinco minutos após o atropelamento (que ocorreu por volta das 10h). O menino gritava de dor", contou o chaveiro Artur Borges, de 56 anos, que testemunhou o acidente.

O ciclista foi atingido a cerca de 100 metros do cruzamento com as Ruas Ibitirama e Professor Gustavo Pires de Andrade, onde há semáforo com faixas. O motorista da linha 373-M (Jardim Guairacá-Metrô Tatuapé) prestou depoimento no 56.º DP (Vila Alpina) e foi liberado. Ele deverá ser afastado preventivamente durante a investigação. / FABIANO NUNES