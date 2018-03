SÃO PAULO- Duas pessoas foram atropeladas por um ônibus na noite desta quinta-feira, 9, na avenida Celso Garcia, altura do número 1601, no Brás. Segundo os bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao PS Vergueiro.

O ônibus transitava na faixa exclusiva na hora do acidente. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o trânsito está fluindo normalmente na avenida.