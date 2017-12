Ônibus atinge casa e deixa feridos na zona leste de São Paulo

Um ônibus colidiu com uma casa na região de Aricanduva, zona leste de São Paulo, neste domingo, 19. Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, pelo menos dez pessoas tiveram ferimentos leves no acidente, que ocorreu na Avenida Monsenhor Antônio de Castro às 7h35.

A assessoria de imprensa da São Paulo Transporte (SPTrans) informou que o coletivo era da linha 3745, que faz o itinerário Jardim Imperador-Tatuapé. A parte dianteira do ônibus ficou bastante danificada com o choque.

Ainda não há informações sobre a causa da colisão, que devem ser apontadas pela perícia. As vítimas socorridas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram encaminhadas para o pronto-socorro de Sapopemba e o da Vila Alpina, também na zona leste.