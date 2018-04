ONGs vão dar a Kassab diploma de 'pior prefeito'

Manifestantes querem aproveitar os eventos do aniversário de 458 anos da cidade para levar o diploma de 2 metros de comprimento. A concentração foi marcada para as 8h na Praça da Sé. De lá, será feita uma caminhada até o Pátio do Colégio. Em uma página no Facebook, cerca de 800 pessoas haviam confirmado presença até ontem à noite.

Representantes de várias regiões afetadas por obras da Prefeitura prometem participar do evento. Procurada, a Prefeitura não quis se pronunciar.