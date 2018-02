ONGs vão aos EUA para barrar o Rodoanel Norte Integrantes do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam) enviaram petição em regime de urgência a 26 integrantes do Congresso dos Estados Unidos para tentar barrar o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a obra do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas.