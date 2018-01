ONG faz protesto contra chacina na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Integrantes da ONG Rio de Paz fizeram um ato na manhã desta quinta-feira, 20, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na região da Avenida Paulista, contra a chacina que resultou em 18 mortes e deixou seis feridos em Osasco e Barueri no último dia 13.

Ao menos dez manifestantes usaram camisas pretas e mordaças e ficaram por cerca de uma hora segurando uma faixa com a inscrição: "Quem matou os 18?".

Em sua página no Facebook, a entidade explicou o intuito da manifestação.

"Manifestantes, vestidos de camisa preta e amordaçados, permanecerão de pé das 7h às 8h com o objetivo de expressar solidariedade aos parentes das vítimas da chacina de Osasco-Barueri e cobrar do Governo do Estado de SP a elucidação da autoria de crime que interrompeu a vida de 18 brasileiros; gente que teve a infelicidade de morar numa região onde seres humanos são considerados matáveis."