Onde funciona, medida é elogiada por usuários

Foram feitos cinco flagrantes ao longo do dia nas 13 delegacias da seccional norte, todos registrados na central. A média mensal na região é de 250 flagrantes, movimento que acabava atravancando os registros de ocorrências. Entre as 7h e as 18h, foram feitos 16 BOs. O sistema caiu por 30 minutos e tornou o serviço mais lento. Às 18h, havia seis policiais atendendo os registros. Antes da mudança, era apenas um.

A comerciária Sonia Regina foi fazer um BO de preservação de direito, que não é criminal e demanda mais tempo. Chegou às 16h45 e foi conversar com o delegado de plantão. Contou o que pretendia fazer e ficou satisfeita com a orientação que recebeu. O caso era complexo e envolvia problemas com a Receita Federal. Por isso, levou mais do que 20 minutos. "Mas fui bem atendida e saio satisfeita."