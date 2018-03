Onde está o cara?

A boataria sobre que diabos o ex-presidente anda fazendo fora do noticiário começou nos bastidores do carnaval no Anhembi, onde ele era esperado - e não apareceu - para homenagear a sua São Bernardo do Campo no desfile da Tom Maior. "Cadê o Lula?" Só se falava disso no sambódromo paulistano.

Dois dias depois, alguém na Marquês de Sapucaí chegou a justificar a ausência do convidado de honra do camarote do governador Sérgio Cabral supondo que Lula estivesse com Romário, Cafu, Dunga e Bebeto jogando aquela pelada sem-vergonha na Chechênia. O fato é que, desde que faturou R$ 200 mil para dar uma palestra, o homem sumiu do circuito arroz de festa da

mídia.

Comenta-se em cantos de página que nos próximos dias ele estaria a caminho de Doha, no papel de orador de um fórum da rede de televisão Al Jazeera, só para fugir da tentação de uma proposta milionária do camarote concorrente da Devassa no desfile das campeãs.

Será o Benedito?

Mais um

Dalai-lama decidiu encerrar sua carreira política. "Perdi para o meu corpo", teria admitido a seguidores próximos. Capaz de ter pegado hipotireoidismo, né?

Sorria!

Enfim uma boa notícia publicada na revista médica Nature: cientistas britânicos descobriram que o pênis humano já teve espinhos. Ou seja, a vida já foi muito mais difícil

Graças a Deus!

Dilma Rousseff está otimista: a ministra Ana de Hollanda não se meteu em nenhuma confusão com artistas e intelectuais no carnaval.

Só o que faltava!

Quando, afinal, acaba o inferno astral de Nelson Jobim? Não bastassem o impasse na compra dos aviões de caça e o descontentamento das Forças Armadas com a tal "Comissão da Verdade", o ministro da Defesa tem agora José Genoino no seu quadro de assessores especiais.

Fica, Sandy!

Na lista de possíveis futuras garotas-propaganda da Devassa, a agência de publicidade responsável pela conta da cervejaria tem relacionados nomes como Rita Cadillac, Geisy Arruda, Gretchen, Ariadna e Mara Maravilha. Isso quer dizer o seguinte: ainda vamos sentir saudades da Sandy!

Cara de pau

Adriano custou à Roma R$ 15 mil por minuto jogado, não marcou um gol sequer na temporada e ainda saiu lamentando o dinheiro que perdeu com a rescisão de contrato.

Guerra ao preconceito

O cantor Reginaldo Rossi está apavorado: "Brega virou alvo das forças de Kadafi", leu qualquer coisa assim dia desses nos jornais.

Idade do Condor

Está tudo bem com o púbis de Kaká. Já o joelho esquerdo...