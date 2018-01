Onde andar de bike na praia e se exercitar durante o passeio

SÃO PAULO - Se você está há muito tempo na mesma praia ou desce sempre para a mesma cidade da costa paulista, deve estar ansioso por novidades. Em vez sair de carro em busca de outros horizontes, aproveite o sol, a vista e a brisa para tirar a bicicleta do fundo da garagem. Ecológicas e saudáveis, as ‘magrelas’ casam perfeitamente com o clima do litoral - e as prefeituras locais sabem bem disso.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desvio - De carro chegue a paraísos do litoral sem se esforçar

Muitas delas se adiantaram à tendência de incentivar o uso das bikes e construíram, anos atrás, faixas exclusivas para você pedalar. Só a da Praia Grande, uma das maiores do país, tem mais de 22 km. Se você tem bastante fôlego, é possível até viajar por cinco municípios, de Mongaguá ao Guarujá, pedalando pela orla. Para quem não tem tanta energia assim, sugerimos 12 cidades com boas ciclovias para passear e se divertir. Falta de bicicleta não é desculpa: em cada região, indicamos onde alugar um par de rodas para chamar de seu.

PERUÍBE

Até o fim

A ciclovia de Peruíbe começa na Praia do Centro e segue por 7 km até a do Bougainville. A linha de chegada tem um belo prêmio: a vista para a Serra do Guaraú.

- Ciclo Zoom Bicicletaria.

Av. Pe. Anchieta, 7647, (13) 3458-4846, 8h/18h. R$ 4 (1h) e R$ 15 (24h). Cc.: M.

ITANHAÉM

Volta rápida

Itanhaém não é muito receptiva aos ciclistas: não há serviços de aluguel de bike nas redondezas e a ciclovia, na Praia de Cibratel, tem só 1,5 km. Mas vale a pena: no caminho, é possível avistar o morro Pernambuco.

CINCO EM UM Se você tiver pique - e coragem - para uma pedalada intensa, enfrente o trajeto por várias orlas do litoral sul. De Mongaguá até o Guarujá, quase todo o trecho tem ciclovias. Da Praia Grande até São Vicente, vá pela faixa exclusiva da Av. Mal. Mallet. De Santos até o Guarujá, use a balsa.

MONGAGUÁ

Com parada

Pedalando pela faixa de 7 km de Mongaguá, você passa pela feirinha da Av. São Paulo, no Centro, onde pode comprar artesanato ou tomar uma água de côco (R$ 3).

- Multi Bike Sport

Av. Marina, 285, Centro, (13) 3507-5520. 9h/20h. R$ 5 (1h), R$ 20 (24h). Cc.: todos.

- Feirão das Bicicletas

Av. São Paulo, 1.509, Centro, (13) 3507-2071. 9h/18h30. R$ 7 (1h) e R$ 14 (24h). Cc.: D, M e V.

Rodnei Corsini/AE

PRAIA GRANDE

Vá longe

Do Canto do Forte até o Solemar está a maior ciclovia de orla do país: são mais de 22 km.

- Bike Brasil

Av. Presidente Castelo Branco, 6.554, Vila Tupy, (13) 3016-0019. 8h/0h. R$ 5/R$ 25 (1h) e R$ 30 (24h).

SÃO VICENTE

Inspire-se nele

São Vicente tem duas faixas exclusivas - uma na Praia dos Milionários e outra na do Itararé. Nesta, confira a escultura ‘O Ciclista Trabalhador’ (foto), de Adélio Sarro. Ironicamente, porém, não há como alugar bikes na região.

Rodnei Corsini/AE

SANTOS

Retas e curvas

No início da Praia do José Menino, aproveite para sair da ciclovia (de 7,4 km) e entrar, de bike mesmo, no Parque Roberto Mário Santini. Ali há uma escultura da artista plástica Tomie Ohtake (foto).

- Locabike

Av. Floriano Peixoto, 125, Gonzaga, (13) 3322-5005. 8h/19h (sáb., 9h/19h; dom., 9h/16h). R$ 10/R$ 30 (2h) e R$ 25/R$ 60 (24h).

GUARUJÁ

‘Acelere’ a paquera na Enseada, uma das praias mais animadas da cidade: troque o calçadão pela ciclovia de 4,5 km, da Av. Puglisi à R. Acre.

- Bicicletaria Tortuga

Estrada do Pernambuco, 254, Enseada, (13) 3351-7335. 8h/18h. Pça. Horácio Lafer, s/nº, Enseada. 14/20h. R$ 6/ R$ 12 (1h) e R$ 30 (24h).

QUESTÃO DE SEGURANÇA - Use capacete, para se proteger das colisões. - Luvas, para ter mais firmeza nas mãos e evitar calos. - Roupas de lycra e dryfeet. - Tênis, em vez de chinelos - que podem enganchar no pedal e provocar um acidente. - Óculos escuros para o dia e amarelados para a noite, para melhorar a visibilidade e proteger os olhos da poeira.

BERTIOGA

Sem sinalização

A Praia da Enseada, no centro de Bertioga, tem 1,5 km de ciclovia. Ela começa no Forte de São João, construção histórica localizada na ponta da praia. Mas fique atento, pois a faixa não é sinalizada.

- Vista Linda Bicicletaria

R. Capitão Moraes, 496, Tamoios, (13) 3317-6969. 8h/18h. R$ 15 (24h). Cc.: M e V.

SÃO SEBASTIÃO

Chega de asfalto

Na Praia da Baleia, entre Camburi e a Barra do Sahy, há uma extensa faixa de areia dura, perfeita para pedaladas à beira-mar, com uma vista incrível. Não há estabelecimentos que alugam bicicletas por ali, portanto você tem de levar a sua.

ATENÇÃO À SAÚDE - Beba muita água antes, durante e depois do passeio. - Use protetor solar. Se suar muito durante o trajeto, pare um pouco, tome uma ducha e reponha a aplicação. - Lembre-se de se alongar antes e depois de pedalar. - Procure evitar o sol muito forte, especialmente em passeios muito longos. O ideal é pedalar antes das 10h ou depois das 15h.

CARAGUATATUBA

Seja bem-vindo

Caraguatatuba tem 13 km de percurso só para ciclistas. O longo trajeto começa na Praia do Porto e segue até a Martim de Sá. A cidade tem boa infraestrutura para bikes e quase todos os estabelecimentos do centro possuem ‘estacionamentos’ exclusivos para as bicicletas.

- Locabike

Av. Arthur da Costa Filho, s/nº (ao lado do restaurante Abadah), Centro,(12) 8134-2825. 9h/0h. R$ 7 (1h) e R$ 25 (24h).

ILHABELA

Da balsa à bike

Depois de descer da balsa e chegar à ilha, suba na bicicleta. A ciclovia começa na Praia do Perequê e termina na Vila. O trajeto de cerca de 6 km vai pela orla e passa por esculturas em metal feitas pelo artista Gilmar Pinna, na Praça Angelo Fazzini.

- Juninho Bike Shop

Av. Princesa Isabel, 217, Perequê, (12) 3896-2847. 9h/19h (dom., 9h/16h). R$ 7/R$ 10 (1h) e R$ 30/R$ 50 (24h). Cc.: todos.

UBATUBA

A ver navios

A bela paisagem da baía de Itaguá, onde ficam os barcos da marina local, serve de cenário para quem vai pedalar pelos 4 km da ciclovia de Ubatuba. A faixa começa na ponte do Perequê-açu e se estende até a ponte do Itaguá.

- Ubatuba Outdoor Fitness.

Av. Leovegildo Dias Vieira, 528, Itaguá, Ubatuba, (12) 3836- 1155. 6h/22h (sáb., dom. e fer., 16h/20h). R$ 20.