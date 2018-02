Onda hippie, couro e Ashton Kutcher no terceiro dia

A Cavalera iniciou o terceiro dia de desfiles da São Paulo Fashion Week Primavera/Verão 2012 com uma apresentação aberta ao público. Uma das alamedas do Parque do Ibirapuera, na zona sul, virou passarela e, em uma homenagem à artista mexicana Frida Kahlo, modelos apresentaram 42 looks com influência hippie nas calças jeans, com bocas de sino, e nos tops, estilo bata.

O couro foi o principal tecido da coleção de Gloria Coelho, a segunda a se apresentar. O material deu forma a shorts, bermudas, vestidos, túnicas e calças em tons neutros. Para dar leveza à coleção, Gloria usou recortes que deixavam o corpo à mostra.

A primeira coleção feminina de Mario Queiroz teve cara masculina, com peças de alfaiataria, camisas, coletes e calças. Já a Huis Clos mostrou roupas delicadas e femininas, com muitas franjas e mangas volumosas. Na paleta de cores, nude, castanho, off-white, coral, cinza, marinho e brilho. A Osklen, penúltima a desfilar, investiu nos vestidos e macacões com aberturas nas costas e laterais e nas cinturas altas.

O momento celebridade do dia ficou com a Colcci, com a presença do ator americano Ashton Kutcher. Ao contrário do desfile de janeiro, quando só se apresentou no fim, desta vez Kutcher abriu a apresentação da marca ao lado da top Alessandra Ambrósio.