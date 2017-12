Onda de calor causa apagão em Campinas

SOROCABA - A alta temperatura registrada na região afetou equipamentos da Subestação Paineiras da CPFL Paulista e deixou aproximadamente 50 mil domicílios e empresas sem energia elétrica, no final da noite de domingo, 18, em Campinas, interior de São Paulo. Ficaram sem energia das 20h52 às 21h13, segundo a empresa, além de parte do centro, bairros da região norte, incluindo Cambuí, Nova Campinas e Galeria, às margens da Rodovia Dom Pedro I. Pelo menos 200 mil pessoas foram afetadas. Os semáforos desligaram e equipes do Departamento de Trânsito foram mobilizadas para organizar o tráfego.

Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas (Cepagri) da Universidade de Campinas (Unicamp), a temperatura máxima chegou a 36 graus centígrados, domingo, na cidade. De acordo com técnicos, os picos de temperatura aconteceram num momento em que o sistema elétrico estava bastante exigido em razão do horário noturno.

Com o calor, o sistema automático de ventilação dos transformadores usado para resfriar o óleo existente no interior desses equipamentos, não deu conta. Pode ter ocorrido princípio de incêndio e o desligamento automático foi acionado.

Houve apagões também na região sul de Campinas e em parte dos municípios de Hortolândia e Sumaré. Em Hortolândia, o Hospital Mário Covas ficou 26 minutos sem energia. A CPFL informou que esses desligamentos não tiveram relação com o problema registrado na Subestação Paineiras e as causas estão sendo investigadas.