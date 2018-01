Onça invade a pista e complica o trânsito na Rod. Anhanguera

Uma onça complicou o trânsito na Rodovia Anhanguera na manhã desta segunda-feira, 14. A onça sussuarana foi capturada na altura do km 71 da estrada, na região de Louveira, no interior de São Paulo. A onça invadiu a pista e foi encontrada deitada ao lado da mureta do canteiro central da estrada, no sentido São Paulo. O animal é um macho de 1 ano e 6 meses.

A estrada estava totalmente interditada por volta das 7h30 para a captura do animal. Segundo a Autoban, o animal foi encontrado com ferimentos, possivelmente causados por atropelamento. A pista foi totalmente interditada até por volta das 8h30, para que técnicos e veterinários pudessem capturar a onça.

A onça foi encaminhada para a Organização Não Governamental Mata Ciliar, em Jundiaí. Por conta da interdição, a rodovia apresentou 7 km de lentidão.

Texto ampliado às 11h32 para correção de informações. O animal é um macho, não uma fêmea, como havia sido informado.