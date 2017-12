Onça é solta em reserva após ser capturada no centro de Bauru

Animal foi encontrado em cima de uma árvore na quinta-feira. Crédito: Malavolta Jr./Jornal da Cidade de Bauru

Uma onça parda, capturada quinta-feira no centro de Bauru, foi solta no começo da noite de sexta-feira, 15, em uma reserva ambiental protegida perto da cidade. A equipe do Zoológico Municipal, que cuidava do animal, decidiu pela soltura porque a onça, que é fêmea, não se alimentava no cativeiro.

Com mais de mil alqueires de vegetação de cerrado, a reserva é habitat natural da onça parda e de outros animais silvestres.

A onça emagreceu e, com cinco quilos a menos, voltou para a natureza depois de ser capturada no começo da noite de quinta-feira. O felino apareceu em cima de uma árvore, a dez metros de altura, em um parque no centro de Bauru.

Os bombeiros tiveram muito trabalho para capturar o bicho, que recebeu quatro doses de sedativo. Depois de três horas, a onça foi finalmente resgatada e levada para o Zoológico Municipal. Foi solta porque estava bem de saúde e não sentia mais os efeitos do tranquilizante.