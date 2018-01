OMS compilou relatórios oficiais Para fazer o estudo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) levantou relatórios de fontes oficiais dos governos federais e locais na internet. Do Brasil, a OMS só conseguiu usar dados de quatro entidades: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Rio; Instituto Ambiental do Paraná (IAP); e Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), de Minas.