Olheiros do tráfico dominam bairro onde foi o crime Com 30 mil habitantes, Morrinhos fica isolado do restante da cidade do Guarujá, na Baixada Santista. O bairro está à margem esquerda da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido litoral norte. A comunidade é carente. Começa com ruas de asfalto, que mudaram para vias de terra, e termina em palafitas.