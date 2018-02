''Olhei a garota e entrei com tudo na Kombi. Perda total'' Olhar "algo" fora do carro foi a segunda maior causa de distração que levou a situações de risco dos motoristas - 19% do total. Fica atrás apenas do uso de celular ao volante. De acordo com a pesquisa, esse "algo" inclui desde mulher bonita até carro chamativo, pessoas famosas ou crianças atravessando a rua.