Olha Só...

Memória da agricultura. Painéis digitais e interativos serão as atrações do Espaço da Agricultura Paulista. O memorial, com abertura prevista para este mês, ficará no Parque da Água Branca. Não faltarão boas imagens históricas mostrando os primórdios e a evolução dos trabalhos agrícolas no Estado.

Recorde é de 2008

Como já é tradição, a Associação Comercial soltou balões no Pátio do Colégio, no último dia 30, para comemorar o ano-novo. Foram 60 mil bexigas - a brincadeira começou com apenas 100, em 1992. A maior revoada de balões coloridos nos céus da cidade, entretanto, foi a de 2008: 114 mil.

Campanha quer 250 mil livros

A campanha começou no Twitter, em 2009. Mobilizou tanta gente que conseguiu arrecadar 180 mil livros - distribuídos em comunidades pobres, bibliotecas públicas e escolas. Em sua segunda edição, o projeto espera conseguir 250 mil obras. Para participar, basta deixar um exemplar nos pontos de coleta (a lista completa está em www.doeumlivro.com.br e informações quentinhas são divulgadas em www.twitter.com/doeumlivro). E divulgar: entre os amigos, em seu blog, em seu Twitter... Até a tarde da última sexta, cerca de 35 mil livros já tinham sido arrecadados.