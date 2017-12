Olha só...

Todas as quintas deste mês, quem visitar o Instituto Butantã (Avenida Vital Brasil, 1.500, Butantã) poderá tocar em duas cobras não-venenosas - a falsa coral e a dormideira. O evento ocorre sempre entre as 14h30 e as 15h30. Ao longo do ano, apenas participantes de excursões escolares têm oportunidade de passar pela experiência.

Para roqueiros.

Fotos de músicos como Dave Mustaine, Ozzy Osbourne, Gene Simmons e o saudoso Dio ficarão expostas, até o dia 30, na Escola de Música e Tecnologia (Avenida Engenheiro George Corbisier, 100, Jabaquara). De graça. E os visitantes concorrem a uma guitarra.