Óleo interdita acostamento na Rodovia Fernão Dias em SP

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

O acostamento da Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, está interditado desde às 11h30 desta quarta-feira, 13, na altura do Km 76, após uma carga de óleo cair na pista.

Segundo a concessionária que administra a via, por volta das 15 horas, o motorista enfrentava dois quilômetros de lentidão no local. O caminhão que transportava a carga não tombou e ninguém ficou ferido. As faixas 2 e 3 chegaram a ficar bloqueadas por cerca de 2h30.