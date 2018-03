Oito tentam fechar pista da Marginal e um é detido Combinada pelo Facebook, uma manifestação contra o aumento nos preços dos transportes públicos de São Paulo marcada para a tarde de ontem, em frente à Estação Berrini da CPTM, foi um fiasco. Apenas oito militantes - sem ligação com o Movimento Passe Livre, que organizou as manifestações de quinta e sexta-feira - compareceram ao local. Por alguns minutos, os manifestantes interditaram a pista local da Marginal do Pinheiros. Duas viaturas da Polícia Militar foram acionadas e liberaram a pista. Um dos militantes chegou a ficar deitado no asfalto e foi detido pela PM. O Movimento Passe Livre promete nova manifestação para a tarde da próxima terça-feira, na Praça das Bicicletas, no fim da Avenida Paulista, região central de São Paulo.