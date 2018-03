Oito seccionais da Polícia Civil de SP terão troca de comando

SÃO PAULO - O novo diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), Carlos José Paschoal de Toledo, anunciou, nesta terça-feira, 18, a troca de oito delegados seccionais de polícia. As Seccionais coordenam distritos policiais de uma determinada área. A publicação no Diário Oficial do Estado sairá amanhã, 19.

Na 1ª Seccional Centro o delegado Kleber Torquato Altale assume o posto. Altale já foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9, de Piracicaba. Subordinados à 1ª Seccional Centro estão dez distritos policiais.

Na 2ª Seccional Sul entra o delegado Adalberto Henrique Barbosa, atual divisionário da Divisão de Investigação de Roubos e Furtos de Veículos de Cargas (Divecar) do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). Subordinados à 2ª Seccional Sul estão dez distritos policiais.

O delegado Dejair Rodrigues vai para o comando da 3ª Seccional Oeste. Ele sai da Delegacia de São Caetano do Sul. Subordinados à 3ª Seccional Oeste estão 14 distritos policiais.

Na 4ª Seccional Norte o atual delegado seccional de Diadema, Cosmo Stikovics Filho, assume o cargo. Subordinados à 4ª Seccional Norte estão 13 distritos policiais.

A delegada Elisabete Sato assume a 5ª Seccional Leste. Hoje ela é divisionária da Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Subordinados à 5ª Seccional Leste estão 12 distritos policiais.

Na 6ª Seccional Santo Amaro o delegado de Crimes Falimentares da Delegacia Fazendária, José Flamínio Ramos Martins, vai para o posto de comando. Subordinados à 6ª Seccional Santo Amaro estão 13 distritos policiais.

Na 7ª Seccional Itaquera o titular da Delegacia de Cotia, José Aparecido Sanches Severo, assume a direção. Subordinados à 7ª Seccional Itaquera estão 12 distritos policiais.

O atual delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Carlos Targino da Silva, assume a 8ª Seccional São Mateus. Subordinados à 8ª Seccional São Mateus estão nove distritos policiais.